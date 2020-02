Roma, Pallotta: «Cambio proprietà? Non c’entra col rendimento attuale»

Roma, Pallotta sicuro: «La trattativa per il cambio di proprietà non c’entra nulla col rendimento attuale della squadra»

James Pallotta esce allo scoperto dopo gli ultimi risultati negativi di quella che è, ancora, la sua Roma. È ormai noto come la trattativa per il passaggio di proprietà in favore di Friedkin sia in fase avanzata. L’attuale presidente, a Il Messaggero, ha voluto chiarire:

«La Roma ha ancora la possibilità di fare bene: la trattativa per il cambio di proprietà non c’entra niente con il rendimento della squadra».