Roma, Pallotta: «Farò solo il meglio per la società»

Roma, torna a parlare il presidente dei giallorossi Pallotta mentre la trattativa per la cessione della società prosegue

Continua la trattativa tra Pallotta e Dan Friedkin. Dopo una fase di stallo le cose sembra siano tornate a procedere per il verso giusto. Il patron James Pallotta ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a La Repubblica.

«Non ho bisogno di ringraziamenti o elogi, sono a mio agio perché ho lavorato duro per la Roma e la amo. Devo solo essere soddisfatto di aver fatto del mio meglio. Farò solo il meglio per la Roma, non mi importa cosa sia».