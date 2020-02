Roma, parla l’ex Cafu: «Tifo per i giallorossi. Fonseca? Difficoltà normali»

Roma, l’ex Cafù analizza il momento dei giallorossi: «Tifo per loro. Fonseca? Le difficoltà sono normali, è una piazza difficile»

Pendolino Cafù avrà per sempre un posto speciale nel cuore dei tifosi della Roma. E, a quanto pare, il sentimento è totalmente ricambiato. L’ex terzino destro campione d’Italia nel 2001 ha rilasciato delle dichiarazioni sui giallorossi ai microfoni di Adkronos:

«Faccio sempre il tifo per la Roma. Purtroppo gli ultimi risultati non sono stati quelli che ci aspettavamo, devono iniziare ad arrivare altrimenti diventa difficile. Speriamo che le prossime partite la Roma le possa giocare da tale e tornare ad essere la squadra che piace a tutti noi. Fonseca? Le difficoltà sono normali, ce le aspettavamo tutti, non è facile arrivare in una piazza come Roma e fare subito il massimo, bisogna adattarsi e capire come funziona la città e la società e speriamo possa fare molto bene».