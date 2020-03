Roma, parla Pastore: «Virus? Non è uno scherzo, ci sono vite in gioco»

Roma, le parole di Pastore in merito al Coronavirus: «Va preso seriamente, ci sono vite in gioco. Lo stop? Durerà oltre il 3 aprile»

Javier Pastore si trova nella sua abitazione come il resto dei giocatori della Roma, a causa dell’isolamento da rispettare. Tramite video conferenza ha parlato alla stampa argentina della situazione riguardo il Coronavirus:

«Il club ci ha invitato tutti i materiali, che siano biciclette o altro e quindi lavoriamo. Credo che questo stop durerà più a lungo del tre aprile, poi quando riprenderemo avremo bisogno di quindici giorni di preparazione. Spero che non ci siano molti casi come in Italia, ma bisogna capire che è una cosa che va presa seriamente. Ci sono delle vite in gioco e non è uno scherzo. Da mercoledì scorso siamo in quarantena a casa, senza poter fare nulla, andare ad allenarsi, muoversi o viaggiare. Io mi alleno mattina e pomeriggio per poter dividere la seduta in più parti e occupare il tempo. Per noi che stiamo spesso fuori e viaggiamo molto è un’occasione per stare con i bambini e la sto sfruttando. Non sappiamo se realmente tutto terminerà il 3 aprile. Potrebbe durare anche di più».