Roma, parla Spinazzola: «Sento la mancanza di compagni e tifosi»

Roma, parola a Spinazzola: «Mi mancano gli allenamenti e il calore dei tifosi. Mando un grande abbraccio alla città di Bergamo»

In occasione del suo compleanno, Leonardo Spinazzola è intervenuto ai microfoni di Roma Radio descrivendo il momento attuale. Ecco le parole del terzino giallorosso:

«Mi mancano tanto gli allenamenti con i compagni, che sono come una seconda famiglia con la quale ti diverti. Sento anche la mancanza del calore dei tifosi sugli spalti, ma purtroppo dobbiamo avere pazienza e aspettare. Mando un grande abbraccio alla città di Bergamo e a tutto il personale sanitario che si sta sacrificando per noi in questi giorni difficili. Sono loro i veri eroi, quelli che salvano le vite».