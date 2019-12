Roma, Pastore giura fedeltà: «Andare via? Non è nei miei pensieri»

Roma, Pastore giura fedeltà per il futuro: «Mi sento importante e andare via non è nei miei pensieri. Speriamo di continuare così»

Javier Pastore non ha la minima intenzione di separarsi dalla Roma. Lo rivela lui stesso, ai microfoni dei portale argentino Lavoz. Ecco le parole del fantasista Albiceleste:

«Sono molto felice, mi sento importante e non penso di andar via. Tornare in Francia o in Sud America non è nei miei pensieri al momento. Come ribadito anche da mia moglie Chiara in un’intervista, sono molto felice a Roma. Abbiamo ottenuto diverse vittorie di fila, siamo vicini ai primi posti in campionato, abbiamo passato il turno in Europa League, siamo in un periodo molto positivo e speriamo di continuare così».