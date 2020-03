Roma, Pau Lopez alza la concentrazione: è atteso dal derby personale

Roma, Pau Lopez rialza la concentrazione. Dopo il primo rigore parato in giallorosso è tempo di pensare al derby personale col Siviglia

Si era definito un mancato pararigori, in un’intervista di qualche mese fa. Pau Lopez, tuttavia, nell’ultima partita della Roma a Cagliari è stato in grado di parare il primo tiro dal dischetto della sua avventura giallorossa. È certamente un segnale positivo da parte del portiere, che ha subito un calo negli ultimi mesi come il resto della squadra.

Le ultime uscite non possono che dargli nuova fiducia per affrontare al meglio gli ultimi mesi stagionali e, sopratutto, la doppia sfida contro il Siviglia che per lui ha un sapore speciale. L’estremo difensore ritorna al Sanchez Pizijuan dopo le esperienze con la maglia del Betis.