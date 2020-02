Roma, Pau Lopez e la fiducia ritrovata. Acerbi dimenticato?

Roma, le ultime uscite regalano nuova fiducia a Pau Lopez. Il portiere lotta per mettersi alle spalle definitivamente l’errore del derby

Non è stato un avvio di 2020 troppo positivo per Pau Lopez. Prima il passaggio “killer” a Veretout in Roma-Juve, poi l’erroraccio nel derby che ha consentito ad Acerbi di siglare il pareggio. Prestazioni che hanno minato la tranquillità del portiere, che tante certezze attorno a lui si era costruito fino a dicembre.

Le recenti uscite con Gent e Lecce, gare in cui ha chiuso con la porta inviolata come non gli accadeva personalmente da novembre, gli hanno restituito fiducia. A queste si aggiunge lo splendido intervento sul Papu Gomez nella difficile trasferta di Bergamo. Adesso, da parte sua, non servono che conferme.