Roma, Pellegrini assente dall’allenamento: il motivo

Lorenzo Pellegrini ha saltato l’allenamento odierno a causa di un attacco influenzale: le ultime sul centrocampista della Roma

Nuova defezione in casa Roma a cinque giorni dal match contro la Juventus, in programma domenica sera all’Allianz Stadium. Come riferito da Sky Sport, oggi Lorenzo Pellegrini non si è allenato a causa di un attacco influenzale.

Al momento non c’è preoccupazione in casa giallorossa, José Mourinho conta di recuperare il capitano della Roma. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nei prossimi giorni.