Roma, Pellegrini conta i giorni: col Siviglia diventa fondamentale

Roma, Pellegrini conta i giorni per il suo recupero. Il ritorno in campo diventa fondamentale col Siviglia giovedì prossimo

Lorenzo Pellegrini sta facendo di tutto per poter recuperare il prima possibile e tornare a dare un aiuto prezioso alla sua Roma. Il suo ritorno in campo appare fondamentale per quella che sarà la ripresa giallorossa, ovvero giovedì contro il Siviglia.

La squalifica di Veretout accorcia la coperta di Fonseca a centrocampo, ragion per cui uno sprint del 7 per essere presente sarebbe ben gradito dal tecnico portoghese. Che, intanto, spinge anche per riavere Diawara.