Roma, Pellegrini e Zaniolo in dubbio: Mourinho pensa alla coppia Abraham-Shomurodov

La Roma deve fare i conti con i problemi fisici di Pellegrini e Zaniolo. Mourinho pensa alla coppia Abraham-Shomurodov in attacco

La sosta per le Nazionali consegna a José Mourinho una Roma priva di due dei suoi tre trequartisti titolari. Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo sono infatti ritornati acciaccati dagli impegni con l’Italia e così lo Special One, in vista della partita col Sassuolo, pensa di mandare in campo insieme i due nuovi acquisti in attacco: Abraham e Shomurodov.

Appurato che l’inglese si prenderà il posto di prima punta, sarà l’uzbeko a cambiare la sua posizione in base alla presenza o meno di uno tra Pellegrini e Zaniolo. Con la presenza del secondo, infatti, Shomurodov potrebbe prendere posto sulla trequarti alle spalle dell’ex Chelsea; con l’assenza di entrambi, invece, l’ex Sampdoria si sposterebbe sulla fascia sinistra con Mkhitaryan sulla trequarti e Carles Perez a destra.