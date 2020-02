Roma, altra prestazione non buona di Pellegrini che viene fischiato dai tifosi. Fonseca ammette: «Sente di più la responsabilità»

Altra serata non facile per Lorenzo Pellegrini. Il 7 della Roma ha sfoderato un’altra prestazione, come ormai da inizio anno, non all’altezza delle sue possibilità. L’esigente e impaziente pubblico giallorosso, nel momento del suo cambio, non gli ha risparmiato i fischi.

Il centrocampista è consapevole del momento che sta vivendo, e sa in altrettanto modo quanto poco basti per riconquistare la fiducia dei sostenitori capitolini. Nel post gara Fonseca ha ammesso: «Sta bene. Ho parlato con lui a fine partita. Lorenzo è forte e adesso penso che tutti devono capire che è un giocatore che sente più la Roma e la responsabilità rispetto ad altri».