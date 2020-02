Roma, Pellegrini in panchina dopo 45 minuti. Il motivo

Roma, Pellegrini richiamato in panchina dopo 45 minuti. Alla base del cambio un piccolo affaticamento muscolare per il centrocampista

La partita di Lorenzo Pellegrini contro il Lecce è durata appena 45 minuti. Una prima frazione di gioco non troppo convincente da parte del numero 7 della Roma che ha sciupato due buonissime occasioni per andare in gol.

Paulo Fonseca l’ha richiamato in panchina prima della ripresa per un piccolo affaticamento muscolare, per cui il portoghese ha preferito non rischiare le sue condizioni mandando sul terreno di gioco Kluivert.