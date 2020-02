Roma, Pellegrini per il riscatto. Fonseca: «Ha bisogno della mia fiducia»

Roma, Pellegrini chiamato ancora una volta al riscatto. E Fonseca non ha dubbi: «Devo farli giocare, ha bisogno della mia fiducia»

Lorenzo Pellegrini è chiamato, ancora una volta, al riscatto. Anche in Europa League non ha brillato e i tifosi della Roma non gli hanno risparmiato dei, forse ingenerosi, fischi. Non è ancora certa la sua presenza dall’inizio col Lecce, poiché Fonseca potrebbe pensare di schierare Mkhitaryan, ma allo stesso tempo il tecnico non ha dubbi.

Il portoghese ha voluto spendere parole per il 7 capitolino, in conferenza stampa: «Penso che Lorenzo debba capire quello che non ha fatto bene e perché. Ci ho parlato per spiegargli cosa non è andato. Io devo farlo giocare. E’ importante che lui abbia la mia fiducia per potermi dimostrare che sta lottando per cambiare le cose in positivo. In questo momento non è nascondendolo che possiamo aiutarlo per migliorare la squadra».