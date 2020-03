Roma, Pellegrini rallenta: adesso il Siviglia si allontana

Roma, Pellegrini lavora ancora a parte: la sua presenza per Siviglia è in forte dubbio. Il centrocampista non ha ancora recuperato

Era un giorno fondamentale per Lorenzo Pellegrini. Qualora il centrocampista della Roma fosse rientrato ad allenarsi col gruppo in questo inizio settimana, almeno una convocazione col Siviglia avrebbe potuto strapparla.

Il romano ha invece proseguito il lavoro individuale per recuperare al meglio dall’edema muscolare che lo affligge dalla gara col Lecce. Per tale ragione, a meno di miracoli, appare a oggi improbabile che il 7 possa partire col resto della squadre in direzione Spagna.