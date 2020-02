Roma, Pellegrini si è spento. Dove sei finito, Lorenzo?

Roma, il momento negativo dei giallorossi passa anche dal periodo buio di Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista è rimasto al 20 dicembre

Era il 20 dicembre scorso quando a Firenze Lorenzo Pellegrini illuminava l’Artemio Franchi. Galeotte furono, poi, le vacanze natalizie. Dal rientro in campo il numero 7 della Roma si è totalmente spento e involuto. Disattenzioni, fine dei soliti assist, e un cartellino rosso rimediato.

Il momento negativo dei capitolini passa anche dal suo rendimento in netto calo. Se prima era in grado di illuminare le partite con delle fiammate, adesso la migliore condizione è lontana anni luce. Ha grandi colpe nel secondo gol subito ieri contro l’Atalanta, con quell’appoggio fiacco verso Bruno Peres. Per ritrovare la migliore Roma, serve ritrovare il miglior Pellegrini.