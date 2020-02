Roma, Perez regala ossigeno ma non basta. La strada è ancora lunga

Roma, il gol vittoria di Carles Perez regala una boccata di ossigeno ma ancora non basta per mettersi alle spalle il momento

La rete di Carles Perez, che è valsa il successo per la Roma ai danni del Gent in Europa League, è una vera e propria boccata di ossigeno per i giallorossi. Agguantato un successo che mancava da più di un mese e ha avvantaggiato la squadra in vista del ritorno.

La strada fino al totale recupero della fiducia, tuttavia, è ancora molto lunga. Anche ieri i capitolini sono sembrati spesso impauriti, e non ha esitato Fonseca ad affermarlo: «Non abbiamo fatto una partita di qualità, ma era importante vincere per avere più fiducia. È chiaro che abbiamo un momento difficile, ma i giocatori oggi hanno lottato e hanno fatto di tutto per cambiare la situazione».