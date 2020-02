Roma, Perez impiega 12 minuti per presentarsi al grande pubblico e Fonseca lo elogia: «Ha lavorato molto, è lo spirito giusto»

Buonasera a tutti, sono Carles Perez. Alla prima da titolare con la maglia della Roma lo spagnolo ci ha messo appena 12 minuti per presentarsi al suo nuovo pubblico e realizzare il gol che poi si è rivelato decisivo ai fini del risultato. Non solo la rete, ma una prestazione generale che ha strappato diversi applausi.

Non è un caso, d’altronde, che la prima prestazione “vera” dell’ex Barcellona sia arrivata in una partita europea. Senza, quindi, i tatticismi asfissianti del campionato italiano che spesso annebbiano determinati giocatori. C’è, su di lui, da portare avanti un lavoro ben specifico ma intanto Fonseca lo elogia: «Ha sempre voglia di fare gol e stare vicino alla porta. Deve migliorare in molte cose, ha lavorato anche molto per la squadra ed è lo spirito che voglio vedere in tutti i giocatori».