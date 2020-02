Roma, Perez: «Voglio diventare importante per i giallorossi»

Roma, a tutto Carles Perez: «Felice di essere arrivato qui. Voglio diventare un giocatore importante per la squadra giallorossa»

Carles Perez si è presentato al grande pubblico col suo primo gol con la maglia della Roma. Il calciatore spagnolo ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni del Mundo Deportivo, toccando diversi temi:

«Il gol? Lo volevo e me lo sentivo, ma non ero sicuro di poter segnare. Sono molto felice di aver contribuito alla vittoria della squadra dopo un periodo difficile. Ho avuto la prima opportunità come titolare e la volevo sfruttare. In avanti abbiamo bisogno di sicurezza e fiducia in noi e cosa c’è di meglio del gol per ottenerla. Avevo molte offerte da Germania, Italia, Spagna … Fonseca mi ha chiamato e ho parlato con lui. Quando l’allenatore ti chiama, è perché ha fiducia in te. Mi ha convinto di ciò che mi ha detto, di ciò che mi ha trasmesso. Ho guardato il club, la squadra, la città e mi andava bene. Non ho sbagliato e sono felice di essere qui. Voglio diventare un giocatore importante qui e tanto altro, dopo quello che ho vissuto dopo il gol al Gent con i tifosi. Sono rimasto senza parole».