Roma, periodo d’anniversari. 13 anni fa l’impresa di Lione – VIDEO

Ieri la Roma ha celebrato i 12 anni dalla vittoria contro il Real Madrid in Champions League, oggi è il turno della sfida dell’anno precedente col Lione. Era il 6 marzo del 2007 quando i giallorossi di Spalletti si qualificavano per la prima volta ai quarti di finale della competizione da quando non si chiama più Coppa dei Campioni espugnando il La Gerland.

Un successo esterno in terra francese firmato Totti e Mancini (diventati celebri i suoi numerosi doppi passi prima di colpire col sinistro) che fece entrare di diritto la squadra capitolina nell’Olimpo del calcio europeo. La società stessa ha voluto ricordare il momento tramite Twitter.

📅 | #OnThisDay in 2007… a clinical away display in Lyon to book our place in the quarter-finals of the Champions League! ✨🍭 #ASRoma pic.twitter.com/9fJujSCiUl

— AS Roma English (@ASRomaEN) March 6, 2020