Roma, Perotti e Veretout in dubbio per Cagliari: le loro condizioni

Roma, Perotti e Veretout ancora in dubbio per la trasferta di Cagliari. Fonseca scioglierà nel pomeriggio i dubbi su di loro

È una Roma, come ormai di consueto, incerottata. La squadra che affronterà domani pomeriggio il Cagliari ha diverse defezioni in formazione, derivate dall’impegno europeo di giovedì contro il Gent. C’è apprensione, sopratutto, per Perotti e Veretout.

Il primo lotta con un problema gastrointestinale, mentre il francese è acciaccato dopo una botta rimediata alla caviglia. Presto Fonseca scioglierà i dubbi su di loro. Se il francese non dovesse farcela al suo posto ecco Villar, per quella che sarebbe la sua prima da titolare.