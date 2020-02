Roma Primavera, che botti. Contro il Napoli finisce 3-3

Roma Primavera, botti al Tre Fontane. Contro il Napoli finisce 3-3 al termine di una gara dalle mille emozioni

Partita pirotecnica quella andata in scena tra Roma e Napoli Primavera nella cornica del Tre Fontane. Un punteggio che non serve molto alla squadra di Alberto De Rossi che non riesce a uscire al meglio dal periodo buio in cui è incappata.

Giallorossi che si portano sul doppio vantaggio grazie alle reti di Trasciani e Calafiori. Rialzano la testa i partenopei, abili a pareggiare con le reti di Vianni e Labriola. È ancora Vianni a regalare successivamente il vantaggio agli azzurri. È di Felipe Estrella l’ultima marcatura che sigla il definitivo pareggio.