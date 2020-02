Roma Primavera, De Rossi duro: «Nel nostro DNA accontentarci»

Roma Primavera, Alberto De Rossi durissimo coi suoi giocatori: «Forse è nel nostro DNA la mentalità di accontentarci»

Alberto De Rossi sbotta. Il tecnico della Roma Primavera non ha digerito il pesante k.o. in casa del Bologna ed esprime tutto il suo dispiacere ai microfoni dell’emittente ufficiale della società giallorossa.

«Siamo un po’ tutti infastiditi da questa alternanza di risultati. Forse è nel nostro DNA questa mentalità di accontentarsi. Non è facile risolvere questo problema, ci succede da sette mesi. Abbiamo troppi giocatori che non riescono a stare concentrati per tutti i 90 minuti. In campionato dobbiamo rilanciarci. L’obiettivo è fare i playoff direttamente, ma siamo lontani e così non ci avviciniamo».