Roma Primavera, successo per 3-1 in casa col Verona nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. Risultato inutile: c’è l’eliminazione

Altra delusione per la Roma Primavera di Alberto De Rossi. Nonostante il convincente successo per 3-1 al Tre Fontane contro il Verona, i giallorossi sono costretti ad abbandonare la Coppa Italia.

Questo a causa del risultato dell’andata, terminata per 2-0 in favore dei veneti. Le reti odierne di Riccardi, D’Orazio e Calafiori non sono state sufficienti ai capitolini, che per il momentaneo svantaggio siglato da Lucas Felippe devono abbandonare la competizione. Furioso De Rossi al termine dei 95 minuti con l’arbitro a causa di alcune scelte non condivise.