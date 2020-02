Roma, prosegue il momento no. E ora Fonseca è dietro Di Francesco

Roma, prosegue il momento no dei giallorossi. E ora i numeri non sorridono: Fonseca ha due punti in meno rispetto Di Francesco

Non accenna a fermarsi il momento no della Roma. Seppur con qualche indicazione (poche) in più rispetto le gare contro Sassuolo e Bologna, i giallorossi sono ancora i fantasmi di sé stessi. L’atteggiamento in campo della ripresa, fa piuttosto paura.

Fonseca non sembra riuscire a dare una svolta psicologica ai suoi giocatori e, adesso, anche i numeri lo tradiscono. Se il bilancio fino a Natale era stato più che positivo, adesso in termine di punti il tecnico si trova dietro Di Francesco. Esattamente un anno fa in questo momento, l’abruzzese aveva due lunghezze in più.