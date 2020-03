Roma, quando la pausa frena la crescita: ma i giovani sono in prima linea

Roma, quando la pausa forzata frena la crescita. Villar, Perez, Kluivert e Under sono pronti a ricominciare in prima linea

Prima della sosta si era vista una Roma nuova. Piena di voglia di riscatto dopo i difficili mesi iniziali del 2020 e con tanti giovani profili in rampa di lancio. Poi l’emergenza Coronavirus che ha, per forza di cose, arrestato tutto. Dai nuovi Villar e Perez passando per Kluivert e Under.

Le ultime settimane di campionato avevano riscontrato ottime prestazioni da parte loro. Gli ultimi arrivati si stavano ambientando al meglio, il turco stava ritrovando il solito smalto mentre l’olandese si è mostrato più concreto nelle scelte finali, da sempre suo tallone d’Achille. Non appena la vita comune riprenderà, saranno loro in prima linea per continuare a prendersi la Roma.