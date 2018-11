Florenzi chiede unità: «Niente polemiche frivole dentro Trigoria»

Alessandro Florenzi chiede compattezza: ecco l’analisi dell’esterno della Roma dopo la sconfitta casalinga contro il Real Madrid

Analisi lucida quella di Alessandro Florenzi al termine di Roma-Real Madrid, con i blancos corsari 0-2 all’Olimpico. Ecco le parole del numero 24 giallorosso: «La sconfitta fa male fino a un certo punto: nel primo tempo abbiamo giocato una bella partita, potevamo fare di più e questo capita quando giochi contro dei campioni. Il primo gol ci ha tagliato le gambe, abbiamo cercato di fare il nostro ma non abbiamo portato a casa punti».

Prosegue il capitano di serata, facendo una richiesta esplicita: «Consolato Under? Sono cose che succedono ma che non dovrebbero succedere: è andata così, non diamo la colpa a lui se abbiamo perso, tutti abbiamo delle colpe. Ci tireremo fuori da questo periodo come gruppo, senza fare entrare polemiche frivole dentro Trigoria».