La rabbia di Di Francesco: «Roma, sempre gli stessi errori»

Eusebio Di Francesco infuriato con i suoi al termine di Roma-Real Madrid, terminata 0-2: ecco le parole del tecnico giallorosso a Sky Sport

Nulla da fare per la Roma contro il Real Madrid: la sfida dell’Olimpico è terminata 0-2, seconda sconfitta in tre giorni per i giallorossi. Eusebio Di Francesco rischia l’esonero, con il tecnico letteralmente infuriato con i suoi nel post-gara: «L’intraprendenza del primo tempo mi era piaciuta, abbiamo attaccato il Real Madrid molto alti, ma non possiamo cadere nei soliti errori e nella fragilità emotiva: ogni volta che subiamo gol smettiamo di giocare. Ne abbiamo parlato tanto, ma commettiamo sempre gli stessi errori: non avete idea di quanto mi girano», le sue parole a Sky Sport.

Prosegue Eusebio Di Francesco: «Abbiamo affrontato una squadra fortissima, sono contento della prestazione di Zaniolo: secondo me è stato il migliore in campo». E sottolinea: «Andando a guardare gli errori individuali, il gol è arrivato su un errore di Fazio, che non è proprio un ragazzino: abbiamo molti giocatori esperti, non possiamo caricare solo i giovani. Contro l’Udinese la difesa era molto esperta, ma abbiamo subito gol su una rimessa laterale. Dobbiamo essere bravi a leggere certe situazioni e restare in partita: siamo mancati in questo e paghiamo ogni volta le disattenzioni».