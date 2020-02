Roma, rifinitura a Trigoria. Ecco il lavoro svolto dai giallorossi

Roma, giornata di rifinitura a Trigoria. Ecco il lavoro svolto dai capitolini agli ordini di Fonseca. Individuale per Pellegrini

Giornata di rifinitura a Trigoria per la Roma, che nel pomeriggio partirà alla volta del Belgio dove è attesa, domani, dalla gara di Europa League col Gent. La squadra ha iniziato la seduta in sala video, per poi spostarsi sul campo C del centro sportivo.

Spazio, quindi, al riscaldamento con la palla a cui seguono degli esercizi di rapidità e un torello con i giocatori divisi in due gruppi. Regolarmente in gruppo Diawara, così come i giocatori non inseriti in lista Uefa ovvero Bruno Peres, Ibanez e Jesus. Individuale per Pellegrini e gli altri infortunati.