Roma, rifinitura a Trigoria. Nuovamente in gruppo Diawara

Roma, giornata di rifinitura a Trigoria. Fonseca sorride ancora: Diawara a lavoro nuovamente con tutto il resto del gruppo

Giornata di rifinitura per la Roma di Paulo Fonseca, attesa dall’impegno di Europa League contro il Gent. La buona notizie per l’allenatore portoghese è la presenza col resto del gruppo, così come ieri, di Amadou Diawara.

Il guineano è sulla via del recupero, a meno di un mese dallo stop forzato per il problema al menisco. Per lui proseguono i test fisici per decretare la definitiva data del rientro sul terreno di gioco. Per tutto il gruppo un riscaldamento atletico composto da giri di campo, stretching e un torello.