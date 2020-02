Roma, ripartire subito: arriva il Lecce. Fonseca presenta la gara e studia

Roma, l’imperativo è ripartire immediatamente: arriva il pericoloso Lecce di Fabio Liverani. Domani alle 13.30 la conferenza di Fonseca

Non c’è tempo per fermarsi. Il successo di misura della Roma contro il Gent deve immediatamente essere messo alle spalle da tutti i giocatori e da Paulo Fonseca, che prosegue il lavoro per ritornare a vedere i suoi con lo stesso smalto di dicembre.

Tra due giorni è già tempo di tornare in campo: arriva il pericoloso Lecce di Fabio Liverani che è in un momento di forma straordinario. Il tecnico presenterà la gara domani alle 13.30 in conferenza stampa e intanto studia su come poter schierare al meglio i suoi. Già domani sarà vigilia.