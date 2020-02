Roma, ripresa degli allenamenti. Ecco il lavoro svolto a Trigoria

Roma, riprendono gli allenamenti dei giallorossi a Trigoria. Palestra per chi ha giocato ieri, tattica per gli altri. Il report del lavoro

Non c’è tempo da perdere per la Roma di Fonseca all’indomani della sconfitta contro l’Atalanta. Squadra immediatamente in campo a Trigoria per preparare la partita di giovedì in Europa League contro il Gent.

Agli ordini del tecnico portoghese, chi ha giocato ieri si è allenato in palestra, mentre gli altri hanno svolto esercizi tecnico-tattici in campo. Lavoro differenziato per Pastore, Zappacosta, Diawara, Zaniolo e Mirante.