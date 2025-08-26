Roma, retroscena Sancho: fissato l’ultimatum, cosa serve per chiudere

In casa Roma spunat il retroscena su Sancho, fissato l’ultimatum per i capitolini, ecco cosa serve per chiudere il colpo di calciomercato

Sono ore decisive per il futuro di Jadon Sancho. Il direttore sportivo della Roma, Frederic Massara, sarebbe volato a Londra per un incontro cruciale con l’entourage del giocatore e per ottenere una risposta definitiva dal trequartista desiderato da Gian Piero Gasperini. L’incontro con l’agente Emeka Obasi dovrebbe avvenire in mattinata e non si escluderebbe la presenza di Sancho stesso, né quella del presidente Dan Friedkin, atteso nella Capitale in giornata. La partenza di Massara indicherebbe che il giocatore avrebbe aperto ulteriori spiragli a una possibile destinazione giallorossa, lasciando ancora speranze concrete per un esito positivo della trattativa. Nelle prossime ore si deciderà se continuare a perseguire la pista che porta all’inglese o virare su altri obiettivi.

Il calciatore, negli ultimi giorni, sarebbe stato corteggiato intensamente da diversi membri della Roma: dal direttore sportivo al tecnico, passando per il vicepresidente e alcuni giocatori. Tra questi, Leon Bailey starebbe provando a convincere personalmente Sancho (in passato accostato anche alla Juventus) ad accettare l’offerta giallorossa. I due sono amici dai tempi della Bundesliga, quando Bailey giocava nel Bayer Leverkusen e Sancho nel Borussia Dortmund, e la loro amicizia sarebbe alimentata da frequenti contatti. Il desiderio di riunirsi in campo e fuori starebbe spingendo Bailey a fare il possibile per la buona riuscita dell’operazione.

La Roma si attenderebbe una risposta affermativa nelle prossime ore, poiché la società avrebbe fissato un vero e proprio ultimatum. Il club avrebbe fatto il massimo sforzo per portare il giocatore nella Capitale, sia a livello economico che spiegando in ogni dettaglio il progetto tecnico. Un mancato sì, – spiega Il Corriere dello Sport questa mattina in edicola – porterebbe la dirigenza a virare su un altro nome per rinforzare la squadra.