Roma, Sancho è un obiettivo concreto: la risposta del Manchester United

La Roma ora fa sul serio e il nome Sancho è un obiettivo concreto, ecco la risposta del Manchester United all’idea dei giallorossi

Il futuro di Jadon Sancho torna a essere protagonista nel calciomercato italiano. Come riportato da Nicolò Schira, la Roma ha iniziato a fare sul serio per portare l’esterno offensivo inglese dal Manchester United nella Capitale, facendone uno degli obiettivi principali per rinforzare le corsie esterne. Una mossa che riporta sotto i riflettori un calciatore che, solo poche settimane fa, aveva attratto anche l’interesse della Juventus.

Il talento classe 2000, che si è messo in evidenza al Borussia Dortmund, aveva destato l’interesse della dirigenza bianconera come possibile rinforzo per il reparto offensivo di Igor Tudor. Tuttavia, la Juventus non era riuscita a trovare un accordo con il Manchester United, complice una richiesta economica di circa 25 milioni di sterline e un ingaggio elevato, che avevano reso difficile ogni sviluppo concreto.

Secondo Schira, la Roma, che nelle ultime settimane ha ricevuto diversi rifiuti dal Manchester City per il giovane talento argentino Claudio Echeverri, ha deciso di concentrarsi su giocatori già affermati. Oltre a Sancho, il club giallorosso sta monitorando anche Leon Bailey dell’Aston Villa, ma l’inglese rimane il primo nome sulla lista. L’affare potrebbe chiudersi a breve, con l’obiettivo di consegnare a Gian Piero Gasperini un esterno pronto a garantire subito qualità e capacità nel gioco uno contro uno, doti che Sancho ha già dimostrato in Bundesliga e Premier League.

Il Manchester United, dal canto suo, sembra aperto alla cessione, ma resta da definire se preferirà una vendita definitiva o un prestito oneroso con obbligo di riscatto. La Roma potrebbe, inizialmente, proporre un prestito con una clausola di acquisto legata a obiettivi sportivi.

Se l’affare dovesse andare in porto, Sancho potrebbe diventare uno dei colpi più importanti del mercato estivo della Serie A. Per la Juventus, sarebbe la definitiva rinuncia a un obiettivo inseguito a lungo, mentre la Roma avrebbe la possibilità di aggiungere un talento internazionale ancora nel pieno della carriera. Le prossime settimane diranno se i giallorossi riusciranno a prevalere nella corsa per l’ex sogno bianconero.