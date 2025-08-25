Roma, Sancho ancora possibile? Ecco cosa filtra, per Gasperini…

Roma, il colpo Sancho è ancora possibile? Ecco cosa filtra in casa dei giallorossi, per mister Gasperini adesso…

Il mercato della Roma ha vissuto una fase particolare nel weekend, con l’interesse per Sancho che ha dominato le discussioni. Prima della partita contro il Bologna, il ds Massara ha rilasciato una dichiarazione in cui ha parlato della trattativa con l’esterno inglese, definendola una “suggestione” per mancanza di motivazioni concrete. Questo ha fatto intendere che l’operazione fosse ormai compromessa, ma nel post-gara, il tecnico Gasperini ha voluto smentire quanto dichiarato. «Tutto giusto meno che Sancho ha rifiutato la Roma», ha affermato, precisando che il calciatore non avrebbe mai rifiutato il trasferimento, ma che il problema risiedeva nelle cifre economiche della trattativa; come riportato questa mattina da il noto quotidiano Il Messaggero in edicola.

Le parole di Gasperini hanno generato una divisione tra la posizione della dirigenza, che sembra aver accantonato l’idea di Sancho, e quella del tecnico, che continua a nutrire la speranza di un colpo last-minute. Se ci fosse ancora una possibilità, infatti, l’inglese sarebbe visto come l’acquisto ideale per rinforzare l’attacco, offrendo qualità e potenziale. Tuttavia, se l’affare dovesse sfumare definitivamente, non è escluso che la Roma possa guardare altrove, valutando altri profili come Dominguez del Bologna, che non ha disputato la partita contro la Roma, ma resta una pedina interessante.

Nel frattempo, a prendersi la scena sabato è stato Koné, che con la sua prestazione ha confermato di essere ormai un elemento imprescindibile per la squadra. Nonostante qualche lacuna, come la mancanza di tiro, Koné si sta affermando come uno dei giocatori più utili della rosa. Se la Roma fosse costretta a venderlo per motivi economici in materia di calciomercato, la sua valutazione potrebbe aumentare, anche grazie a una stagione di crescita e a una vetrina importante come i Mondiali.