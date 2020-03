Roma, Santon ha la fiducia di Fonseca e vola verso una riconferma nella prossima stagione: ecco le strategia di Petrachi

Davide Santon vola a vele spiegate verso una riconferma per il prossimo anno. È ancora piuttosto presto per analizzare le dinamiche di mercato della Roma che verrà, ma il terzino è a conti fatti quello che ha disputato più partite sulla fascia destra da inizio stagione.

Segno che Paulo Fonseca ripone una determinata fiducia in lui. L’ex Inter percepisce 1.4 milioni fino al 2022 e potrebbe spalmarsi lo stipendio per prolungare, come spiega il Corriere dello Sport, la sua permanenza nella Capitale.