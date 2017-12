Roma-Sassuolo 1-1: pagelle e tabellino

Roma-Sassuolo, 19ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

La Roma chiude il 2017 con il freno a mano tirato e si fa fermare in casa dal Sassuolo sull’1-1. Primo tempo complicato per gli uomini di Di Francesco che soffrono il pressing dei neroverdi e le ripartenze ficcanti di Politano e Ragusa. Alla mezz’ora però arriva il vantaggio dei padroni di casa con Pellegrini abili a insaccare di sinistro una sponda di Dzeko. Nell’intervallo la Roma è costretta a due cambi: Jesus rileva Manolas e poco dopo l’inizio della ripresa esce Schick per far spazio ad El Shaarawy. Proprio il faraone uno dei più pericolosi con due conclusioni da dentro l’area. Il Sassuolo però non arretrata il baricentro e su una ripartenza trova il pareggio con un colpo di testa di Missiroli. La Roma allora attacca a testa bassa e trova il vantaggio con Dzeko ma il VAR annulla per fuorigioco. Dopo pochi minuti è Florenzi a scavalcare Consigli ma Orsato annulla dopo aver consultato il VAR. La partita si chiude tra i fischi dell’Olimpico. La Roma con questo pareggio perde altri due punti sanguinosi e forse saluta definitivamente la corsa scudetto. Il Sassuolo continua il suo periodo positivo e allunga a quattro la striscia di risultati utili consecutivi, la cura Iachini ha funzionato.

Roma-Sassuolo 1-1: tabellino

Roma (4-3-3): Alisson 6; Florenzi 6, Manolas 6 (1’st Jesus 5,5), Fazio 6, Kolarov 6,5; Pellegrini 6,5 (35′ st Under sv ), De Rossi 5,5, Nainggolan 6,5; Schick 5,5 (4′ st El Shaarawy), Dzeko 6, Perotti 6

ALLENATORE: Di Francesco 5,5

Sassuolo (4-3-3): Consigli 6; Lirola 6, Cannavaro 6, Acerbi 6, Peluso 6; Missiroli 6,5, Magnanelli 6, Duncan 6 (27′ st Mazzitelli 6); Politano 6, Falcinelli 5,5, Ragusa 6 (13′ st Matri 6)

ALLENATORE: Iachini 6,5

ARBITRO: Orsato 6

MARCATORI: 31′ Pellegrini (R), 33′ st Missiroli (S)

NOTE: ammonit Magnanelli, Mazzitelli

ROMA – IL MIGLIORE

PELLGRINI 6,5 – L’ex centrocampista del Sassuolo mette benzina nel centrocampo di Di Francesco ed è, fin dalle prime battute, tra i più propositivi. Ha il merito di segnare il gol del vantaggio. Cala leggermente nella ripresa ed esce per dare spazio ad Under.

ROMA – IL PEGGIORE

DE ROSSI 5,5 – Il capitano oggi non riesce a far girare con rapidità e il pallone e fa mancare anche il suo consueto apporto in difesa. Nel finale spreca un’azione al limite dell’area dove invece di calciare tenta un improbabile pallonetto.

SASSUOLO – IL MIGLIORE

MISSIROLI 6,5 – Il centrocampista di Iachini detta bene i tempi della squadra ed è molto presente in entrambe le fasi. Impreziosisce la sua prestazione con il gol del pareggio frutto di un perfetto inserimento dentro l’area.

SASSUOLO – IL PEGGIORE

FALCINELLI 5,5 – Troppo spesso si è fatto ingabbiare nella morsa dei due centrali della Roma e non è riuscito mai a trovare lo spunto decisivo. Va anche detto che gli sono arrivati pochissimi palloni ma lui ha avuto il demerito di venire poco in soccorso dei compagni per farsi servire.

Roma-Sassuolo: diretta live e sintesi

SINTESI SECONDO TEMPO – La Roma ha il pallino del gioco per lunghi tratti ma stenta a trovare il vantaggio. Ci riesce con Dzeko ma il VAR annulla per fuorigioco e poco dopo arriva il pareggio di Missiroli, bravo ad inserirsi in area. I giallorossi provano l’assalto finale e trovano la rete con Florenzi ma Orsato annulla ancora dopo aver consultato il VAR.

FINE SECONDO TEMPO

46′ – Florenzi calcia dal limite ma non inquadra la porta di poco

44′ – De Rossi prova un colpo di testa da dentro l’area ma Consigli blocca

41′ – Gol annullato alla Roma

39′ – Cross dalla destra di Florenzi ma il colpo di testa di Dzeko non inquadra la porta

36′ – Falcinelli calcia dal limite dell’area ma non inquadra la porta

33′ – GOL SASSUOLO! Missiroli stacca di testa nel cuore dell’area giallorossa e batte Alisson

30′ – Percussione dalla sinistra di Kolarov che pesca Dzeko dal limite ma il suo destro esce di poco

25′ – Gol annullato a Dzeko per fuorigioco

23′ – Tiro di Perotti dal limite bloccato senza difficoltà da Consigli

21′ – Percussione di Kolarov che pesca El Shaarawy ma il suo sinistro trova la pronta risposta di Consigli

19′ – Imbucata di Florenzi per El Shaarawy ma il tiro del faraone si perde sul fondo

17′ – Falcinelli serve Duncan sul centro sinistra ma il suo tiro è deviato in corner

15′ – Lancio lungo di Kolarov che per poco non trova libero El Shaarawy

12′ – Ragusa scappa alle spalle di Kolarov, salta con un tunnel Jesus ma il suo tiro non inquadra la porta

11′ – Percussione centrale di Nainggolan ma il suo sinistro esce di poco a lato

8′ – Duetto Pellegrini-Florenzi sulla fascia con che crossa ma il Sassuolo chiude bene

5′ – Nainggolan calcia dal limite ma i tiro finisce di poco a lato

2′ – Cross dalla sinistra di Duncan che trova il colpo di testa di Missiroli che non inquadra la porta

Inizia il secondo tempo di Roma-Sassuolo!

SINTESI PRIMO TEMPO – Partenza diesel della Roma che si fa irretire dal possesso palla del Sassuolo che è bravo a chiudere gli spazi e ripartire con le percussioni si Ragusa e Politano. I giallorossi sbloccano il risultato grazie ad una bella azione corale: Perotti si accentra da sinistra, mette al centro per Dzeko che è bravo ad appoggiare per l’accorrente Pellegrini che di sinistro batte Consigli.

FINE PRIMO TEMPO

44′ – Percussione sulla sinistra di Kolarov che scappa a due difensori ma i suo sinistro non inquadra la porta

41′ – Colpo di testa di Missiroli nel cuore dell’area ma non inquadra la porta

40′ – Schick tenta i numero al limite dell’area ma trova la chiusura della difesa

37′ – Ragusa scappa a Manolas ma trova la risposta di Alisson

35′ – Cross da destra di Politano ma Florenzi chiude di testa

31′ – GOL ROMA! Pellegrini di sinistro batte Consigli da dentro l’area

29′ – Duetto tra Dzeko e Nainggolan ma il belga non aggancia al limite dell’area

26′ – Cross dalla sinistra di Dzeko ma Pellegrini non riesce a tenere il pallone

23′ – Gioco fermo per un colpo ricevuto da Politano

21′ – Ragusa riceve la sponda di Falcinelli ma Florenzi recupera con ordine

18′ – Numero di Nainggolan sulla sinistra ma Lirola chiude in corner

15′ – De Rossi scodella al centro ma Perotti sfiora solo di testa

12′ – Cross dalla destra di Pellegrini ma Cannavaro anticipa Schick

9′ – Politano si accentra e calcia di sinistro ma Alisson blocca

7′ – Fazio fa rimbalzare un pallone al limite dell’area ma Falcinelli calcia mala di prima

4′ – Traversone dalla destra di Florenzi ma la palla si perde sul fondo

1′ – Campanile nell’area del Sassuolo ma il sinistro a volo di Dzeko non inquadra la porta

Inizia Roma-Sassuolo!

Roma-Sassuolo: formazioni ufficiali

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Nainggolan; Schick, Dzeko, Perotti

ALLENATORE: Di Francesco

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Politano, Falcinelli, Ragusa

ALLENATORE: Iachini

Roma-Sassuolo: probabili formazioni e pre-partita

Di Francesco si affida al consueto 4-3-3 che in corsa potrà diventare un 4-2-4. Davanti ad Alisson ci saranno Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov. In mediana confermato De Rossi con NAinggolan. Balottaggio tra Strootman e Pellegrini per il ruolo di mezz’ala. In avanti si rivede la coppia formata da Schick e Dzeko con Perotti largo a sinistra.

Anche Iachini schiera i suoi con il 4-3-3. Davanti a Consigli la linea di difesa è compsta da Lirola, Goldaniga, Acerbi e Peluso. In mediana confermati Magnanelli Missiroli e Duncan. Falcinelli guida l’attacco con Ragusa e Politano sulle fasce. Dalla panchina Berardi.

ROMA (4-3-3) – Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Nainggolan; Schick, Dzeko, Perotti

ALLENATORE: Di Francesco.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Goldaniga, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Ragusa, Falcinelli, Politano

ALLENATORE: Iachini

Eusebio Di Francesco ha incontrato i giornalisti in conferenza stampa: «Non vediamo l’ora di metterci al pari con le altre, in termini di gare giocate, per valutare la situazione. Siamo cresciuti ma ci manca qualcosa per diventare competitivi sotto ogni punto di vista. Dovremo crescere in fase realizzativa. In passato ci riusciva, mentre oggi creiamo tanto ma si segna meno, come a Torino. Alla fine poi è il risultato a decretare il giudizio, ma fa parte del nostro lavoro». Su Schick: «Capita di sbagliare i gol ma pesa anche. Sono vicino a Patrick, che deve però avere la forza di superare questo momento. Gli sono vicino perché è un capitale della società e perché è un giocatore forte, con grandi qualità. Non è ancora un campione, deve fare ancora tanta strada ma le qualità sono fuori discussione. Deve lavorare sull’aspetto psicologico».

Anche Iachini ha incontrato ha parlato con i giornalisti alla vigilia del match: «Diamo continuità al percorso di lavoro che stiamo portando avanti, consci che affronteremo una squadra forte, che sta facendo una gran stagione. Sappiamo che per portare a casa un risultato positivo, dovremmo fare una partita molto importante sia individualmente che collettivamente». Su Di Francesco: «Lui conosce benissimo tanti ragazzi che sono qui, ha condiviso con loro anni importanti. Ma noi stiamo preparando la nostra partita e mi aspetto di vedere in campo i nostri principi». Sul momento del Sassuolo: «Un po’ d’esperienza ce l’ho, avevo detto di non avere la bacchetta magica. Dopo Bari e Fiorentina mi sono fatto l’idea di cosa dovevamo fare: i ragazzi hanno dato piena disponibilità a quelli che erano i concetti tattici e i risultati sono solo la conseguenza di quel che stiamo facendo in settimana».

Roma-Sassuolo: i precedenti del match

Sono 4 i precedenti giocati all’Olimpico tra Roma e Sassuolo con un bilancio di 3 pareggi e una vittoria dei giallorossi. L’ultima volta in questo stadio è finita 3-1 con gol di Paredes, Salah e Dzeko che hanno risposto alla rete iniziale di Defrel.

Roma-Sassuolo: l’arbitro del match

L’arbitro della partita è Daniele Orsato di Schio. Sono ben 27 i precedenti con la Roma con un bilancio di 10 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte. Solo 7 i precedenti con il Sassuolo con 2 vittorie dei neroverdi, 3 pareggi e 2 sconfitte.

Roma-Sassuolo Streaming: dove vederla in tv

La partita andrà in onda a partire dalle ore 15 in diretta sulle frequenze Sky Calcio 1 e Sky Sport 1 (anche in HD) e in digitale terrestre su quelle di Mediaset Premium Sport 2 (anche in HD). Non solo, perché Roma-Sassuolo sarà trasmessa in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go, Premium Play e Serie A TIM TV. La gara sarà visibile anche tramite decoder TIM Vision e potrà essere acquistata anche sulla piattaforma Sportube.