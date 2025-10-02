Roma sprecona, il Lille di Giroud trionfa all’Olimpico: decide Haraldsson

Tre rigori falliti condanna la Roma: la squadra francese espugna l’Olimpico 1-0 grazie al gol del giovane islandese

La serata europea dell’AS Roma si trasforma in un incubo. Allo stadio Olimpico, i giallorossi guidati da Gian Piero Gasperini, tecnico esperto e maestro di calcio offensivo, cadono 0-1 contro il Lille. Decisiva la rete iniziale di Hákon Arnar Haraldsson, giovane talento islandese classe 2003, e soprattutto la straordinaria prestazione del portiere turco Ozer, capace di neutralizzare tre calci di rigore consecutivi nella ripresa.

L’errore di Tsimikas e il gol di Haraldsson

Il match si sblocca già al 6’. Un errore in fase di impostazione di Kostas Tsimikas, terzino greco arrivato dal Liverpool, permette al Lille di recuperare palla con Thomas Meunier, esterno belga di grande esperienza. L’azione si sviluppa rapidamente: assist per Pedro Correia e tocco decisivo per Haraldsson, che con un destro potente sotto l’incrocio batte Mile Svilar, portiere serbo della Roma. È l’1-0 che indirizza la gara.

Roma generosa ma imprecisa

La squadra di Gasperini reagisce con determinazione. Matías Soulé, fantasista argentino ex Juventus, e El Aynaoui, centrocampista marocchino, sfiorano il pareggio, ma senza precisione. Al 35’ i giallorossi hanno l’occasione più nitida: prima Soulé viene murato, poi Tsimikas impegna Ozer e infine El Aynaoui trova il salvataggio miracoloso di Aïssa Mandi, difensore algerino, sulla linea di porta.

Ma il momento clou arriva all’81’: fallo di mano di Mandi e rigore per la Roma. Dal dischetto si presentano prima Artem Dovbyk, attaccante ucraino, due volte, e poi Soulé. In tutte e tre le occasioni Ozer si supera, diventando l’assoluto protagonista della serata.