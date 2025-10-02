Roma Lille, clamoroso all’Olimpico: tre rigori sbagliati di fila dai giallorossi

All’Olimpico nel corso di Roma Lille va in scena l’incredibile: tre penalty consecutivi neutralizzati dal portiere francese

Una serata incredibile quella vissuta allo Stadio Olimpico durante la sfida di Europa League tra Roma e Lille. I giallorossi hanno avuto l’occasione di rimettere in equilibrio il match grazie a tre calci di rigore consecutivi, ma li hanno falliti tutti, lasciando increduli tifosi e addetti ai lavori.

Tre rigori, tre errori

Al minuto 75, l’arbitro belga Lambrechts ha assegnato un penalty alla Roma per un fallo di mano in area commesso da Aïssa Mandi, difensore algerino del Lille. Dal dischetto si è presentato Artem Dovbyk, attaccante ucraino classe 1997, noto per la sua fisicità e il fiuto del gol. Il suo tiro, però, è stato respinto dal portiere turco Ozer, protagonista assoluto della serata.

L’arbitro ha fatto ripetere il rigore per il posizionamento irregolare dell’estremo difensore francese. Dovbyk ha avuto così una seconda chance, ma ancora una volta Ozer ha neutralizzato la conclusione. A quel punto, la responsabilità è passata a Matías Soulé, giovane talento argentino ex Juventus, che ha provato a cambiare angolo di tiro. Anche in questo caso, però, il portiere del Lille ha avuto la meglio, parando il terzo tentativo consecutivo. Clamoroso all’Olimpico.