Paulo Fonseca sarà regolarmente in panchina nella partita contro il Crotone

Pericolo scongiurato per Paulo Fonseca che, dopo esser stato a contatto con Tiago Pinto positivo al Covid-19, non era partito per Crotone con la squadra. L’allenatore della Roma ha effettuato ieri un primo tampone risultato negativo.

Anche il test di questa mattina ha dato esito negativo e il tecnico giallorosso si è immediatamente messo in viaggio per raggiungere la sua squadra in Calabria.