Roma, seduta mattutina a Trigoria. Il lavoro svolto dai giallorossi

Roma, la squadra continua gli allenamenti a Trigoria: testa al Siviglia. Ecco il lavoro odierno svolto dai giallorossi

La Roma godrà di un turno di riposo questo fine settimana a causa delle nuove disposizioni. La testa, quindi è già alla gara europea contro il Siviglia. In questa mattinata i capitolini si sono ritrovati a Trigoria per la seduta odierna.

La squadra ha cominciato la sessione in sala video per poi spostarsi in palestra per un rafforzamento degli arti inferiori e superiori. Subito dopo campo con lavoro atletico, parte tecnica, torello a coppie prima di finire con esercitazioni tattiche.