Roma, segna solo Dzeko. Adesso anche l’attacco è in difficoltà

Roma, adesso anche l’attacco è in difficoltà. Appena 9 gol totali realizzati da inizio anno, 4 di Dzeko. Se non segna il bosniaco…

Una solidità difensiva coniugata a un’ottima capacità ci andare in gol. Erano state le caratteristiche della Roma da settembre a dicembre. Mesi in cui, sembrava, ci potesse essere il definitivo salto di qualità dei giallorossi sotto la guida di Fonseca.

Niente di più sbagliato. Da gennaio la difesa è diventata un colabrodo e il reparto offensivo non è in grado di rendere. Lo testimoniano le ultime partite, in cui è andato in gol praticamente sempre e solo Edin Dzeko. Dei 9 gol totali del nuovo anno, 4 sono stati siglati dal bosniaco, mentre gli altri 5 sono stati offerti da Under e Mkhitaryan, oltre a un autogol e due rigori. Poco.