Roma, segnali d’amore da Mkhitaryan: l’armeno vuole la conferma

Roma, da Mkhitaryan arrivano segnali positivi. L’armeno resterebbe volentieri nella Capitale anche l’anno prossimo: la strategia

Non solo la Roma vuole Mkhitaryan, ma anche Mkhitaryan vuole la Roma. L’attaccante, in prestito dell’Arsenal, si è ambientato al meglio nella Capitale e nei primi giorni di marzo è anche nato suo figlio. Petrachi vuol fare leva sui buoni rapporti con Raiola per abbassare le richieste dei Gunners in estate.

Inoltre, come scritto dal Corriere dello Sport, l’armeno sarebbe anche disposto ad abbassarsi lo stipendio per rientrare nei nuovi parametri del tetto ingaggi imposto dalla società giallorossa. Non si esclude anche un possibile rinnovo del prestito.