Roma sempre in attesa ma con una certezza. Il futuro è di Fonseca

Roma in attesa di conoscere disposizioni sul futuro ma la certezza giallorossa è una: Paulo Fonseca è un punto fermo per la dirigenza

Ripresa sì, ripresa no. È l’amletico dilemma che tutte le squadre del pianeta si stanno ponendo, ben consapevoli di come l’emergenza sanitaria sia attualmente l’ostacolo maggiore da dover superare. Anche la Roma, ovviamente, rimane in attesa di capire quale sarà il suo immediato futuro.

La certezza giallorossa, all’attualità delle cose, è rappresentata da Paulo Fonseca. Il tecnico ha convinto tutti nei suoi mesi capitolini, e la dirigenza punta fortissimo su di lui per il futuro. Se non sarà in questi mesi, il portoghese sarà pronto a riprendere il suo lavoro da settembre.