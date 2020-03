Roma, senti Monchi: «Siviglia cresciuto mentre ero nella Capitale»

Roma, ancora Monchi: «Il Siviglia è cresciuto molto mentre ero a lavoro nella Capitale, ora vogliamo ancora crescere»

La gara tra Siviglia e Roma non è potuta andare in scena, a causa dell’emergenza che il pianeta sta vivendo. Sarebbe stata l’occasione di rivedere Monchi nella Capitale e a stretto contatto con l’ambiente giallorosso.

L’ex d.s. è tornato a parlare della sua esperienza in Italia, ai microfoni dei canali ufficiali della società andalusa: «Penso che molte delle cose che avevo in mente il giorno del mio ritorno siano state realizzate. Il club è cresciuto molto mentre ero a Roma e ora abbiamo il desiderio di continuare a crescere in futuro per mettere il Siviglia nell’avanguardia nel calcio europeo».