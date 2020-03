Roma, senti Schick: «Il Lipsia? È stata la scelta giusta»

Roma, senti Schick: «Il Lipsia è stata una decisione giusta per la mia carriera, sentivo che mi desideravano più di tutti»

Patrik Schick ha lasciato la Roma la scorsa estate per recarsi al Lipsia alla ricerca di nuove fortune calcistiche. Missione, attualmente, compiuta, poiché il ceco sta giocando con continuità e il suo rendimento è positivo.

Ai microfoni del sito ceco isport.blesk.cz l’attaccante ha dichiarato: «Il Lipsia è stata una decisione giustissima per la mia carriera. Avevo parlato anche col Dortmund, Leverkusen e Schalke qui in Germania. In Inghilterra c’erano Everton, Crystal Palace e in Spagna il Valencia. Ma sentivo che il Lipsia mi desiderasse di più, mi piaceva lo stile di gioco e l’allenatore Nagelsmann. Ora sono sicuro di aver scelto bene».