Roma, oggi data cruciale per la chiusura di bilancio e rispettare il settlement agreement con la UEFA: ecco di cosa si tratta

Roma, oggi il giorno della chiusura di bilancio, data decisiva per rispettare il settlement agreement con la UEFA: ecco di cosa si tratta

Oggi, 30 giugno, è una data cruciale per la Roma: con la chiusura del bilancio annuale, il club giallorosso punta a completare operazioni determinanti per rispettare i target finanziari fissati dall’accordo transattivo sottoscritto con l’Uefa nell’agosto 2022. Si tratta del cosiddetto settlement agreement, firmato dopo che il Cfcb (l’organo di controllo Uefa) aveva rilevato il mancato rispetto della regola del pareggio di bilancio nel triennio 2019-2022.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’accordo impone alla Roma il rispetto di obiettivi economici progressivi fino al 2026, pena sanzioni economiche (fino a 30 milioni) e, in casi gravi, sportive (restrizioni alla rosa Uefa, blocchi del mercato o esclusioni dalle coppe). Finora il club ha incassato solo multe: 2 milioni per la stagione 2022-23 e altri 3 per il 2023-24. In bilancio sono già stati accantonati 3,5 milioni in previsione di una nuova penalità.

Per evitare ulteriori sanzioni e centrare l’obiettivo 2024-25, servono plusvalenze immediate: la cessione di Tammy Abraham al Besiktas, se finalizzata entro oggi, darebbe una spinta decisiva. A questa si aggiungono trattative minori in uscita, tutte utili per migliorare il saldo entro i termini. Parallelamente, la proprietà Friedkin continuerà a coprire le perdite, come richiesto dall’Uefa, ma ciò non basta: il nuovo fair play finanziario, basato sulla “football earning rule”, impone una gestione sostenibile e vincola le spese ai ricavi effettivi del club.

I conti migliorano: dopo i pesanti -219 milioni del 2021-22, la Roma ha ridotto le perdite a -81 nel 2023-24. L’obiettivo è chiudere il settlement agreement entro il 2026, attraverso cessioni mirate, taglio degli stipendi e risultati sportivi all’altezza.