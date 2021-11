Roma, Shomurodov: «Non sono felice per il gol. Siamo delusi, vogliamo la Champions»

Eldor Shomurodov, attaccante della Roma, ha parlato al termine del match perso contro il Venezia: le sue dichiarazioni

GOL – «Ho segnato il mio primo gol in campionato ma abbiamo perso e per questo mi dispiace davvero tanto. Non posso essere felice del gol, visto il risultato. Siamo delusi, ora arriva la sosta e dobbiamo fare in modo di farci trovare pronti al rientro».

ABRAHAM – «Bene, molto bene. Abbiamo fatto due gol ma ovviamente non siamo soddisfatti del risultato finale».

Come procede il tuo inserimento nel gruppo e in quella che per te è una realtà nuova?

“Procede bene, di questo sono soddisfatto. Tutti i compagni mi aiutano molto”.

CHAMPIONS LEAGUE – «La stagione è lunga e proveremo ad arrivare in Champions. Dovremo essere subito pronti dopo la sosta, dovremo essere forti».