Roma, si fermano Perotti e Under: le loro condizioni

Roma, suonano due campanelli d’allarme per Fonseca: a poche ore dalla partenza per Siviglia si fermano Perotti e Under

Due tegole per l’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, a poche ora dalla sfida (ancora in dubbio) col Siviglia. Nell’allenamento di rifinitura si sono fermati Diego Perotti e Cengiz Under: entrambi hanno svolto un lavoro personalizzato.

Niente di troppo preoccupante, se no degli affaticamenti muscolari che li costringono ad essere in dubbio per la gara di domani sera, valida per gli ottavi di finale di Europa League. Lo fa sapere la Tv ufficiale giallorossa.