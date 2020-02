Roma, Smalling ammette riguardo al suo futuro in giallorosso: «Nella Capitale sto benissimo, ma adesso voglio rimanere concentrato»

Il futuro di Chris Smalling alla Roma sarà uno degli argomenti più caldi della prossima estate. Petrachi è già a lavoro per riscattare il difensore dal Manchester United che, tuttavia, ad ora sembra inamovibile dalla sua richiesta iniziale che è piuttosto consistente. Inoltre, moltissimo dipenderà dal piazzamento finale in campionato dei giallorossi.

Interpellato in conferenza stampa, il difensore stesso ha ammesso il suo gradimento verso la piazza capitolina: «In questo momento sono concentrato solamente sui risultati e sulle prossime partite. A Roma sto benissimo, a mio agio in una bellissima città e con una tifoseria eccezionale. Non parliamo di altro perché non voglio distogliere l’attenzione dalla gara di domani e di domenica».